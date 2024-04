¡Gran inicio! El dominicano Jeremy Peña figura entre los mejores SS de MLB

Los Astros de Houston han tenido uno de sus peores inicios de temporada de los últimos años. Han perdido 19 de los 26 partidos que han disputado y ya no lucen como una escuadra contendiente para hacerse un lugar en la postemporada, ni mucho menos para quedarse con el banderín de la División Oeste de la Liga Americana.

Que la organización sideral no haya arrancado la justa con buen pie no significa que algunos de sus jugadores no hayan estado exponiendo un extraordinario nivel individual. Uno de esos casos específicos, además del formidable comienzo de José Altuve, es el de Jeremy Peña, el campocorto de todos los días del esquema de Joe Espada que ha mostrado un rendimiento ofensivo digno de admirar.

Jeremy Peña se luce con el madero pero sus Astros no logran victorias

Después de un 2023 en el que dejó mucho qué desear con su desempeño en la caja de bateo, el torpedero de 26 años parece haber hecho los ajustes necesarios durante la temporada muerta para comenzar a, no solo tener una mejor disciplina en el plato, sino también a hacer más contacto con la bola.

En comparación a la campaña anterior, ha elevado en un 6.5 % su porcentaje de contacto de picheos dentro y fuera de la zona de strike. Adicionalmente, ha bajado su tasa de ponches de 20.3 a 15.1 %. Solo con esas dos estadísticas es sencillo percatarse de lo mucho que ha evolucionado el joven quisqueyano en cuanto a paciencia en sus turnos y en selección de envíos, algo que claramente le ha resultado bastante favorable en lo que va de año.

Ya son 102 los turnos al bate que suma en la zafra 2024 y acumula 33 imparables, siete extrabases, par de jonrones, 10 carreras producidas, 11 anotadas y tres boletos para un promedio de bateo de .324, OBP de .349 y .780 de OPS. Igualmente, presume de un .348 de wOBA y 129 de wRC+.