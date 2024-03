MLB: Ex jugador de los Yankees de Nueva York anuncia su retiro del beisbol

El ex Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Josh Donaldson, anunció su retiro del beisbol profesional el lunes en el podcast The Mayor's Office with Sean Casey. El veterano tercera base había terminado el año con los Cerveceros de Milwaukee después de ser liberado por los Yankees de Nueva York en agosto.

Donaldson, de 38 años, tuvo una carrera destacada en las Grandes Ligas, asistió tres veces el Juego de Estrellas y ganó el premio al MVP en 2015 con los Azulejos de Toronto. También jugó para los Atléticos de Oakland, los Bravos de Atlanta, Guardianes de Cleveland y los Mellizos de Minnesota bateando un promedio de .261 con 279 jonrones y 816 carreras impulsadas en 13 temporadas.

Sin embargo, las lesiones limitaron el rendimiento de Donaldson en los últimos años, jugando solo 50 partidos en 2023 y registrando un OPS de .678 desde el inicio de la temporada 2022. Anteriormente, Donaldson había dicho a The Athletic que le gustaría jugar una temporada más si se presentaba la oportunidad adecuada, pero al parecer esa oferta nunca llegó.

Donaldson se retira como uno de los mejores jugadores de su generación, siendo el único tercera base en la historia de la MLB en tener al menos cuatro temporadas con 30 jonrones y 100 carreras anotadas. Ganó también dos Bates de Plata.

Donaldson expresó su agradecimiento a sus compañeros, entrenadores, fanáticos y familiares por apoyarlo a lo largo de su carrera, y dijo que estaba orgulloso de lo que logró en el beisbol. También indicó que seguiría involucrado en el deporte de alguna manera, ya sea como comentarista, entrenador o mentor.