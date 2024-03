MLB: El mexicano Giovanny Gallegos espera con ansias la llegada de Yadier Molina por esta razón (+Video)

La temporada 2024 será la segunda desde 2004 en la que los Cardenales de San Luis deberán ver acción sin una de sus más grandes figuras de todos los tiempos Yadier Molina; receptor que sobresalía no solo por sus extraordinarias capacidades defensivas y por su potente brazo sino también por la autoridad que representaba desde detrás del plato a la hora de conducir a los lanzadores.

Giovanny Gallegos es uno de esos serpentineros que agradece sobremanera el trabajo que hizo "Yadi" para que pudiera evolucionar en su juego; incluso, dijo sentirse muy emocionado de poder volver a contar con su excompañero dentro de la organización, concretamente como asesor especial del presidente de operaciones de beisbol, John Mozeliak.

“Yadi nos ayudará porque tiene tanta experiencia con toda clase de pitchers diferentes”, destacó Gallegos. “Siempre me motiva, por eso será grandioso tenerlo de regreso”.

El 2023 del nacido en Ciudad Obregon, México, estuvo plagado de altibajos y de lesiones que frustraron la posibilidad de que pudiese exponer un mejor desempeño, tal como lo había venido haciendo de 2019 a 2022. En los últimos cuatro años, ha presumido de la tercera mayor cantidad de holds en la Liga Nacional con 76 holds y la décima sexta en salvamentos con 43.

“Esa fue una mala experiencia para mí, haber terminado la temporada en la lista de lesionados. El año pasado, hubo mucha frustración entre los muchachos, y los resultados no fueron buenos. He estado trabajando en mi cuerpo y en mi material para estar listo esta temporada”; confesó el derecho de 32 años, quien debió lidiar con una tendinitis en el manguito rotador derecho que lo dejó fuera de la acción a partir del 18 de septiembre de 2023.

Los recuerdos que tiene Gallegos sobre la batería que formó en varias oportunidades con Yadier Molina son más que positivos; de hecho, valoró los consejos del boricua como unos que lo hicieron mejorar exponencialmente.

“A veces le llamo a Yadi y el año pasado le dije, ‘Bro, necesito tu ayuda, porque no sé qué está pasando conmigo’. Me sentía terrible y hablar con él me devolvía la confianza”, recordó el mexicano. “[Molina] me recordó aquella noche cuando Adam Wainwright lanzó un gran juego y luego yo ponché al último bateador. Después de ese último pitcheo, Yadi gritó, ‘¡Oye, así es como se lanza! ¡Lo hiciste bien!’".

De igual manera, comentó: “Yadi es mi muchacho y un buen amigo. Siempre me da confianza, porque hemos estado juntos en tantas situaciones diferentes”.