MLB: Esto dijo histórico cerrador al no quedar electo al Salón de la Fama

La clase 2024 del Salón de la Fama tendrá a Adrián Beltré, Joe Mauer y Todd Helton como los nuevos inmortalizados, quienes superaron el 75% de las votaciones y dejando sin ningún tipo de oportunidad a otros históricos nombres de Las Mayores.

Uno de ellos fue Billy Wagner, quien se quedó a nada de ser inmortalizado, ya que terminó con un porcentaje de 73.8% en los sufragios, quedándose a cinco votos de Cooperstown y tratando de esconder su decepción.

“Quiero decir, tienes el NBC Nightly News abajo. Te están siguiendo a todas partes. Y esperando esa llamada telefónica. Sabes, no voy a mentir. Probablemente fue una de las cosas más decepcionantes que me ha pasado (hasta) ahora en mi carrera”, comentó el ex cerrador en una entrevista al portal Si.com.

Wagner estuvo cerca por segundo año seguido del Salón de la Fama y estuvo en las papeletas por novena ocasión. Ahora, buscará la inmortalidad en su último chance, aunque las esperanzas son pocas.

"Hay tantas cosas, esas irregularidades para las personas que tienen diferencias en cuanto a por qué están y por qué no, que simplemente no se saben. Quiero decir, la gente me decía el año pasado: 'Oh, tienes derecho a entrar al Salón de la Fama y no ha sido así", finalizó el estadounidense.

Es importante resaltar que, Wagner sumó 47 victorias, lanzó más de 900 entradas, ponchó a más de 1.100 peloteros y salvó 422 encuentros en 16 temporadas; números que le dan el chance de ser inmortalizado. Aunque, deberá buscarlo en el 2025 en su décima y última oportunidad.