MLB: Este japonés firmaría el contrato más caro de la historia para un lanzador (+Video)

La novela de Yoshinobu Yamamoto aún no ha encontrado un desenlace. El joven serpentinero que se proyecta para ser uno de los próximos referentes de la mejor liga del mundo de beisbol desde la lomita se ha reunido con varias franquicias hasta el momento, sin embargo, aún no ha tomado la decisión de cuál será el uniforme que vestirá a partir de la campaña 2024.

Los Dodgers de Los Ángeles, club que firmó a Shohei Ohtani por 700 millones de dólares y 10 temporadas en la última semana, son uno de los favoritos para hacerse con los servicios del tres veces ganador del premio Sawamura en la NPB.

De acuerdo al columnista del New York Post Jon Heyman, el abridor nipón de 25 años "probablemente" obtendrá el contrato más caro para un pitcher en la historia de las Grandes Ligas. Por lo que ha mostrado en la pelota japonesa no resultaría descabellado que sea firmado por una cifra bastante abultada, sin embargo, no cabe duda de que será una apuesta para cualquier escuadra que lo adquiera, pues aún no ha disputado ningún partido en la Gran Carpa.

En la zafra más reciente, Yamamoto fue seleccionado como el MVP de la competición de su país tras lanzar un total de 171.0 entradas y registrar 1.16 de efectividad, 0.86 de WHIP y 176 ponches para un registro de victorias positivo de 17-6.