MLB: El joven cubano que buscará una oportunidad con los Marlins de Miami

Si hay algo que impera en la personalidad del joven jardinero Víctor Mesa Jr. es su humildad y sus ganas de aprender de los peloteros con mayor experiencia que él para poder finalmente dar el salto hacia el "Big Show". Recientemente, el zurdo de 22 años fue añadido al roster de 40 por primera vez en su estancia dentro de las ligas menores de los Marlins de Miami tras completar un positivo rendimiento en la última campaña dentro de la filial de doble-A.

El nacido en La Habana, Cuba, recibió un llamado para ser parte de la plantilla que llevará la novena miamense al Spring Training 2024, torneo ideal en donde podrá exhibir sus habilidades para tratar de deslumbrar a los coaches y ganarse un lugar. Sabiendo la importancia del asunto, Mesa Jr. fue de los primeros peloteros en reportarse a los entrenamientos.

"Me estoy preparando para esta oportunidad", dijo el joven patrullero a Fish on First. "Este va a ser mi quinto o sexto año aquí. Estoy agradecido por esta oportunidad con el equipo. Estoy emocionado al mismo tiempo. Quiero trabajar, quiero sentirme como en casa y quiero encajar aquí".

En 2023, año en el que estuvo cumpliendo labores en AA, sacudió 117 imparables en 483 turnos al bate para un promedio de bateo de .242. De igual manera, repartió 18 jonrones, impulsó 76 rayitas, anotó 73 y negoció 41 boletos, llegando a un wRC+ de 91.

Sobre su inclusión al roster de 40 hombres y la palpable posibilidad de poder obtener un puesto con los Marlins, Mesa dijo: "Fue una gran noticia. No voy a decir que me da confianza porque en el roster de 40 o no en el roster de 40 voy a salir al campo y dar mi 100 %. Estoy agradecido de que la organización me considerara una buena opción, pero estoy listo para esta oportunidad".

Sea ascendido o no a la Gran Carpa, no cabe duda de que esta primera oportunidad en unos entrenamientos de primavera serán más que fructíferas para que el patrullero continúe evolucionando en su juego. Los consejos que recibirá de veteranos y beisbolistas ya consolidados en las Mayores serán de gran provecho para él.

"Jazz y Avi, ya los conozco a todos, pero estoy emocionado de aprender de todos. Estoy aquí para aprender, ya que soy prácticamente nuevo en esto, pero quiero aprender de todos. Tienes que aprender un poco todos los días para tratar de ser mejor cada día, así que tienes que hacer lo que tienes que hacer", confesó.