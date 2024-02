MLB: Brayan Bello entrenó con esta leyenda de Medias Rojas de Boston

Medias Rojas de Boston apuestan fuerte en el joven lanzador dominicano Brayan Bello, es básicamente la única apuesta de calidad para la rotación del equipo de Alex Cora, de hecho, solo llegó Lucas Giolito a una rotación que se ve falta de peloteros fuertes que puedan afrontar una temporada positiva de Grandes Ligas. Con eso en mente, Bello se preparó con una leyenda dominicana durante su trabajo en la temporada baja y los resultados han sorprendido a la gerencia de la organización.

Brayan Bello durante el invierno estuvo entrenando con Pedro Martínez, uno de los mejores lanzadores en la historia de la MLB y una pieza de mucha importancia para Medias Rojas de Boston, es una leyenda que siempre apoya a la organización con talentos dominicanos.

Bello resalta que aprendió mucho y espera aplicar ese conocimiento durante la temporada actual... "Pude practicar con él tres o cuatro veces en el invierno. Cuando llegué allá, mi slider no estaba en la mejor forma. Entonces, él me dio algunos consejos. Y ese mismo día, pude agarrarlo bien. Lo estaba tirando de una forma bien consistente y luego en los próximos días, fui agarrando más confianza. Entonces sí, fueron unos días muy buenos que pasé con Pedro. Me ayudó a afinar mi slider".

Brayan Bello también aprovechó su tiempo de "vacaciones" para mejorar en el aspecto físico y tratar de tener una temporada 2024 mucho más completa que lo mostrado en 2023 cuando se cayó su rendimiento a dos meses de acabar la campaña.

Esto comentó Bello al respecto... "Sí, estuve trabajando la parte inferior del cuerpo, también en mi espalda. Al final del año pasado, me sentí un poco débil. Entonces, quería fortalecer mis piernas para poder lanzar más innings y sentirme más fuerte al final del año".

Por otra parte, Brayan Bello explicó lo que espera para este 2024 con Medias Rojas de Boston en un año que es muy importante para la gerencia y el equipo, están en un proyecto nuevo y no se ha reforzado como la afición esperaba, pero aún así, van a competir al más alto nivel con las piezas entre juventud y veteranía que tienen en el roster.

Esto dijo Bello... "Tratar de aplicar todo lo que aprendí el año pasado y todas las experiencias que tuve. Lo he estado haciendo en los bullpens y es algo que me ha ayudado un poco, pero también, simplemente tratar de mejorar en todas las áreas que pueda".