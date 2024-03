MLB: ¿Cuántas veces se ha movido el montículo del home plate?

La MLB es una de las organización más cerradas del deportes mundial, el beisbol es un deporte que se viene practicando desde hace mucho tiempo de la misma forma y cambiar las reglas o la forma del juego es bastante controversial para aficionados, peloteros y todo aquel que ame el beisbol. Sin embargo, algo que Grandes Ligas ha logrado implementar sin cambiar la esencia del juego son los cambios en las reglas, algunas son bastante útiles porque reducen el tiempo de juego y le dan más dinamismo a la competencia.

Uno de los movimientos que la liga ha intentado cambiar es el lugar del montículo, desde 1893 se ha mantenido con una distancia de 60 pies y 6 pulgadas con respecto a home. Sin embargo, es algo con lo que ha jugado MLB, en la temporada 1969 se redujo el montículo 5 pulgadas, la idea era aumentar los batazos, pero se convirtió en un año de lanzadores, dominando a los bateadores y aumentado la tasa de ponches.

Ahora, actualmente están tratando de aumentar la distancia de la lomita con respecto a home, donde tendría 61 pies y 6 pulgadas, esto en teoría aumentaría los batazos al viajar más tiempo la pelota, mintiéndose en el aire y otorgando más oportunidad al pelotero de hacer contacto. Aún no hay nada oficial por parte de MLB y es algo que se está probando en la Liga del Atlántico independiente desde 2021, no ha tenido un gran cambio, nadie nota la diferencia entre 60 pies y 6 pulgadas y 61 pies y 6 pulgadas; pero no hay nada definido.

Las Mayores ha realizado cambios en el beisbol en cuanto a la dimensión de las bases, agregaron el cronometro para darle más dinamismo al juego y evitar que se extendieran los enfrentamientos de 3 horas y 11 minutos a 2 horas y 23 minutos. Un cambio bastante importante, que reduce el tiempo de juego y lo hace más entretenido para los aficionados.