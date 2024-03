MLB: ¿Problemas para Dodgers? Actualización del caso del traductor de Ohtani

Dodgers de Los Ángeles podrían recibir un castigo injusto para la temporada 2024 de Grandes Ligas, ya que su máxima estrella Shohei Ohtani de una u otra manera podría verse involucrado en el escandalo de apuestas de su traductor Ippei Mizuhara. En teoría el japonés que ahora vale 700 millones de dólares no tendría problemas, al ser una víctima de su traductor, pero todo podría suceder mientras se llevan a cabo las investigaciones.

Los representantes de Shohei Ohtani acusaron de un robo masivo por parte de su interprete Ippei Mizuhara, ese dinero iba destinado a juegos de azar ilegales, razón por la que Dodgers decidió despedir a Mizuhara. Ahora bien, Ohtani no se enfrenta a medidas disciplinarias por parte de la MLB, así lo comentó un representante de la liga, pero aún está bajo investigación

Dodgers de Los Ángeles no pueden darse el lujo de perder a su mejor jugador para esta temporada y menos después de firmarlo con un contrato de 700 millones de dólares. Sin embargo, es importante destacar que Mizuhara señaló que Ohtani no tenía conocimientos de las deudas de juego que él tenía, además de que el propio pelotero no realizó transferencia alguna al asociado de la casa de apuestas.

Por otra parte, ESPN había tenido acceso a documentos que indicaban dos transferencias con el nombre 'Ohtani' por 500 mil dólares en septiembre y octubre, llegando a 1 millón de dólares.

Así fue el comienzo de Shohei Ohtani con Dodgers de Los Ángeles

Shohei Ohtani ya debutó oficialmente con Dodgers de Los Ángeles para la temporada 2024 de Las Mayores, sus números están siendo lo que se espera de la estrella más importante del firmamento de Dodgers. La Serie de Seoul ha sido un éxito para el pelotero japonés, mostrando mucho poder y buen bateo junto con sus compañeros Mookie Betts y Freddie Freeman.

Esto es lo que registra Shohei Ohtani en lo que va de campaña 2024:

- 10 turnos, 1 anotada, 3 hits, 2 impulsadas, 1 base robadas, .300 promedio,

Dodgers ahora volará a Los Ángeles para preparar el resto de la pretemporada antes del inicio del Opening Day vs Cardenales de San Luis el próximo 28 de marzo, para ese momento se espera un gran recibimiento de la afición a lo que será una temporada de mucha exigencia para Nación Dodgers.