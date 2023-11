MLB: Ahora los Mets de Nueva York podrían escuchar ofertas por Pete Alonso

Luego de finalizar la temporada 2023 de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York comenzaron a trabajar para la siguiente campaña, luego de no lograr los objetivos y siquiera cumplir con la expectativas trazadas, por eso han realizado cambios gerenciales y han estado moviéndose en busca de peloteros para los ajustes necesarios.

El inicialista Pete Alonso, es sin duda alguna una de las grandes figuras de los metropolitanos en los últimos tiempos, por eso pareciera algo ilógico que se deshicieran de él, pero reportes recientes detallan que la novena presidida por David Stearns, estaría dispuesta a escuchar ofertas.

Según detalló el periodista especializado Jon Heyman, los neoyorquinos no cierran todas las posibilidades con Alonso, "No parece que haya ningún cambio cerca, pero (Alonso) tiene un año restante de contrato y no hay rastros de una posible extensión de contrato – el cañonero acaba de contratar [al agente] Scott Boras – y no parece que estén trabajando en una, así que hay que seguir de cerca la posibilidad en torno a Alonso".

Entre uno de los destinos a los que podría estar llegando el "Oso Polar", serían los Marineros de Seattle, según lo que señalo Heyman, esto en busca de un respaldo al dominicano Julio Rodríguez en la parte media de la alineación.