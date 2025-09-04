Las peores temporadas de la historia de la Liga Nacional ¿Qué equipo se une este 2025?

Suscríbete a nuestros canales

Con 101 derrotas en sus primeros 140 partidos, el equipo de Denver se ha unido a un grupo selecto de las peores escuadras que jamás han pisado un campo de béisbol profesional.

La lista de los equipos con más derrotas en sus primeros 140 encuentros es un quién es quién del fracaso histórico, una triste galería de temporadas para el olvido. Y ahora, los Rockies de 2025 tienen su lugar en ella.

El récord más vergonzoso lo ostentan los Cleveland Spiders de 1899, un equipo que perdió la increíble cantidad de 120 partidos en sus primeros 140. A ellos les siguen los Allegheny City de 1890 (113 derrotas), los Boston Braves de 1935 (106) y los infames New York Mets de 1962 (105), el equipo que inauguró la franquicia con una temporada de pesadilla.

Pero la lista no termina ahí. Los St. Louis Browns de 1898 y 1897 también aparecen con 104 y 102 derrotas, respectivamente. Y en un cuádruple empate por la octava posición, encontramos a los Rockies de 2025, quienes comparten el lamentable récord de 101 derrotas con los Boston Rustlers de 1911 y los Philadelphia Phillies de 1942.

Para los aficionados de los Rockies, la temporada ha sido un calvario. El equipo ha mostrado una preocupante falta de consistencia tanto en el pitcheo como en la ofensiva, y las derrotas se han acumulado a un ritmo alarmante. Con cada partido que pasa, la esperanza de un cambio se desvanece, y la única pregunta que queda es si podrán evitar un lugar aún más alto en este ranking histórico de la infamia.

A pesar de la desilusión, la historia de las grandes ligas demuestra que incluso los equipos más desesperadamente malos a veces se recuperan. Los Mets de 1962, por ejemplo, eventualmente se convirtieron en campeones mundiales. Sin embargo, por ahora, los Rockies de 2025 están dejando su propia marca en los libros de historia, aunque no de la manera que sus seguidores habrían deseado. Su lugar en la lista de los peores ya está asegurado.

