José Altuve iguala marca de jonrones en MLB de este ídolo caraquista (+Video)

El segunda base venezolano de los Astros de Houston, José Altuve, despachó este sábado el jonrón 22 de la actual campaña y el 251 de su carrera, en la victoria de su equipo ante los Orioles de Baltimore. Encuentro que se llevó a cabo en el Daikin Park, casa del conjunto sideral ante 37.641 aficionados.

Este es el segundo jonrón de Altuve en los últimos siete juegos. Asimismo, el camarero empata el séptimo lugar de jugadores nacidos en Venezuela con más jonrones en la historia de Grandes Ligas con Antonio Armas. El siguiente en la lista es el outfilder Bobby Abreu con 288 bambinazos.

El batazo de José Altuve

Corría la parte baja de la séptima entrada, cuando el infielder llegó al plato para tomar su cuarto turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Kade Strowd. Para ese momento, el compromiso se encontraba tres (3) carrera por dos (2) a favor de los locales.

Con un out en la pizarra y en cuenta de tres malas una buena, Strowd dejó un cutter de unas 92 millas por hora alto en la zona de strike, lanzamiento que Altuve no dejaría pasar y haría swing para conectar la pelota a lo más profundo del jardín central izquierdo. En primera instancia fue considerado triple, tras la revisión decretado jonrón.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de José Altuve tuvo una velocidad de salida de 104.3 millas por hora y recorrió 394 pies de distancia.

Sus números

José Altuve se encuentra en su décima quinta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de los Astros de Houston. El camarero tiene un promedio vitalicio de .305, con 2360 hits, 251 jonrones y 876 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .280/.345/.468 (Avg/Obp/Slg); en 457 apariciones al bate, la superestrella criolla ha conectado 128 imparables, 22 cuadrangulares, anotado 68 e impulsado 64. Ha recibido 46 boletos y 82 ponches.