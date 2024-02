Serie del Caribe: ¡Historia! Jairo Asencio salvó para el Licey y tumbó esta marca de un venezolano

El lauro de 4 carreras por 1 conseguido este jueves por los Tigres del Licey, con el que se avanzó a la Final, no solo representó otro capítulo especial en la exitosa trayectoria de este conjunto en la historia de la Serie del Caribe, evento donde es el más ganador de títulos, también significó un acontecimiento en cuanto marcas individuales.

Todo ocurrió en la 9na entrada, instancia donde Jairo Asencio, a pesar de que cedió 2 imparables, mantuvo el temple y dominó a Jean Arnáez, Jhonny Santos y Allen Córdoba con lo que colgó un nuevo juego salvado, su número 10 en la “Pequeña Serie Mundial”, cifra inédita en esta competición.

De esta manera, el experimentado serpentinero de 40 años de edad, nativo de Sabana Grande de Palenque se hizo con la marca vitalicia para la Serie, misma que hasta este jueves estuvo en el brazo del venezolano Francisco Buttó con 9.

Como parte de los Tigres de Aragua y Águilas del Zulia, el derecho criollo comenzó su racha el Santo Domingo 2005, cuando trabajó 1.2 innings ante Indios de Mayagüez. En 2017 con los rapaces marabinos sumó el 9no a expensas del Licey, en una jornada en la que debió subir al morrito debido a que el cerrojo de aquel conjunto, Hassan Pena, no estuvo disponible.

“(…) en ningún momento se me pasó por la cabeza que iba a cerrar el partido, de hecho no me dijeron nada antes del juego. La sorpresa fue cuando Wilson (Álvarez, coach de pitcheo) dijo que después de Tiago (Da Silva) seguía yo. Me concentré y me dije: ‘Esto siempre lo has hecho, no pierdas la concentración’. Así fue. A pesar de la complicación con la base por bolas (a Michael De León), salvé el partido”. Dijo el de Maturín en aquel entonces en declaraciones ofrecidas al Departamento de Prensa de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

“Pena tenía una indisposición. Así que mi opción era Buttó, otro hombre de experiencia, uno de los líderes en salvados de la Serie del Caribe. ¿Por qué no? Se dio la oportunidad y no íbamos a menospreciar su trabajo, su trayectoria como pelotero. Es un hombre que se da íntegro en el terreno”, explicó en ese momento el mánager Lipso Nava.

Otros cerradores de peso

En el ranking de este aparto, luego de Asencio y Buttó prosigue el mexicano Luis Ayala quien cosechó 8, por su parte, el también quisqueyano Darío Veras a sus registros añadió 7.