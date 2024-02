LVBP: ¿La ausencia de Eugenio Suárez y Gleyber Torres fue letal para Leones del Caracas?

Siempre es delicado aseverar e incluso presumir que la ausencia de uno o dos jugadores resultó el punto de quiebre que impidió a un equipo conseguir un título, tarea de por sí complicada y más aún cuando se buscó repetirla en temporadas consecutivas, tal como ocurrió con Leones del Caracas en la recién concluida Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Es de carácter multifactorial la imposibilidad de los caraquistas de mantenerse en la cima, siendo la ausencia en producción de carreras el punto más afincado para ellos; dentro de la ecuación también muy pocos ponderaron que hombres como Gabriel Noriega, el campeón bate, tuviese un bajón tan notorio pasando de .376 puntos a .204 en su promedio de bateo, una caída del 45.7%.

Igualmente Balbino Fuenmayor ni estuvo mal pero se esperó más remolcadas, a pesar de ligar para .314 empujó a 6 compañeros en 13 partidos, cuando entre 2017 y 2022 en postemporadas acumuló 35 en 56 duelos, sobresaliendo en la de 2021 con 13 en 16.

Por otro lado, César Hernández trastabilló de .294 a .217, Harold Castro de .315 a .200, Wilfredo Tovar de .267 a .250, mientras Freddy Fermín y Oswaldo Arcia estuvieron disminuidos con .255 y .237 cada uno.

Ante ese desmoronamiento el mánager José Alguacil quedó atado de las manos, pues la estructura de los melenudos no estaba conformada para ese escenario que se materializó, nos referimos a que no contaron con piezas suficientes en su reserva para afrontar el Round Robin; Ángel Aponte apenas jugó 1 partido de la Eliminatoria, de Teodoro Martínez tampoco se debía esperar mucho porque no actuó en la primera parte, además de que realmente no habían peloteros para asumir un puesto por algunos de los titulares del cuadro interior.

Solo Jhonny Pereda y Gabriel Lino brindaron efectivo aporte, pero por sus características su único rol defensivo viable fue el de receptores, inicialistas o bateadores designados; en fin, quizás todo hubiese sido muy distinto para los Leones de haber contado con 2 toleteros de gran nivel para la LVBP y que de paso, se desempeñan en el cuadro interior.

¿Podemos afirmar entonces que la ausencia de Eugenio Suárez y Gleyber Torres fue fatal para el Caracas? Por cómo se dieron las cosas, desde este palco estimamos que sí, porque ante la escasez que afectó a Noriega y Hernández (los que estuvieron más bajos), ese dúo grandeliga podía asumir su puesto e incluso, alternarse como designado y dado su nivel, su performance en el máximo nivel, era de esperar un mejor rendimiento con el madero, quizás no explosivo, pero si más óptimos que el de sus colegas.

Para finalizar, de seguro que en el alto mando apuntalado por Víctor Gárate se emprenderán acciones para que los Leones en el próximo Round Robin vayan con una banca más robustecida, de una u otra manera.