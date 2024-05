LMB: ¡Regreso triunfal! Yasiel Puig exhibió su poder y tuvo revancha

El jardinero cubano Yasiel Puig volvió al terreno de juego este domingo, tras una lesión, para exhibir su poder y coronarse en el Festival de Jonrones de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB).



En una ronda final que casi queda para la historia, el "Caballo Loco" conectó 16 jonrones y dio un verdadero espectáculo en el Parque Beto Ávila de Veracruz, sede del Home Run Derby de la LMB este 2024.

Para el Recuerdo

Las semanas de ausencia por lesión no fueron impedimento para Puig, quien aprovechó la oportunidad para representar al Águila de Veracruz (su equipo) ante su gente.



Lo más destacable de su participación fue sin dudas el haber quedado a un solo jonrón de igualar la mejor marca -en una misma ronda- de este concurso: los 17 vuelacercas de Marc Flores en la edición 2022, realizada en Monclova.



"Como todos saben, no estuve durante varias semanas en el equipo por una lesión, pero me dieron la oportunidad y tuve que prepararme para dar lo mejor de mí”, dijo Puig.



“Estaba ya un poco desesperado porque quería jugar. Estuvimos ahí en Puebla con un doctor excelente, José Luis, gracias por traerme al Home Run Derby. Este campeonato también te lo dedico a ti por recuperarme en 10 días”, exclamó el jardinero latinoamericano, quien aprovechó de agradecer a su doctor.

Su Revancha

El cubano también aprovechó este escenario como una oportunidad para redimirse, luego de caer en la final del Festival de Jonrones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), ante la estrella venezolana Ronald Acuña Jr. Derby realizado el pasado 11 de diciembre de 2023 en el Estadio Monumental de Caracas.





Asimismo, haber regresado a la acción, también le permitió al "Caballo Loco" encender motores lo más pronto posible para disputar el título jonronero de la LMB frente a Kyle Martin (12 HR), quien se acercó al liderato de este departamento tras la firma de su compañero Jerar Encarnación con los Gigantes de San Francisco.



Pues hasta ahora, Puig solo registra 4 cuadrangulares en lo que va de temporada, pero espera seguir demostrando su poder en los próximos compromisos.