LIDOM: Tigres del Licey tomará una drástica decisión con José Offerman tras racha negativa

Los Tigres del Licey no pasan un buen momento en la temporada y tras la derrota de este viernes ante Estrellas Orientales parecen haber tomado una decisión drástica en LIDOM.

El equipo pasaría a informar sobre el despido de José Offerman como manager de Licey esta temporada. El manager campeón vigente y de la Serie Del Caribe sería despedido en el cierre de la temporada regular.

Licey tiene récord de 21 victorias y 23 derrotas. Además tiene una racha de tres derrotas consecutivas que los pone en el borde de la zona de la clasificación.

Por su parte las Águilas Cibaeñas se han acercado al cuarto puesto de la tabla con solo dos juegos de diferencia con Licey.

De acuerdo a reportes del periodista Franklin Mirabal, el gerente general del equipo confirmó la despedida de Offerman como dirigente de los Tigres del Licey.

“Gracias a José Offerman por su contribución del pasado. Es oficial su despido... Se le explicó que el Licey necesita "Un golpe de efecto" porque las cosas no estaban saliendo bien. Offerman lo entendió. Me lo confirmó Audo Vicente”, informó Mirabal sobre la decisión del Licey.

A los Tigres del Licey le quedan seis juegos pendientes y se jugará la clasificación en cada uno de los encuentros.

Los siguientes juegos del Licey son ante:

Tigres del Licey vs. Estrellas Orientales - 16 de diciembre

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey - 17 de diciembre

Tigres del Licey vs. Toros del Este - 19 de diciembre

Toros del Este vs. Tigres del Licey - 20 de diciembre

Tigres del Licey vs. Leones del Escogido - 21 de diciembre

Leones del Escogido vs. Tigres del Licey - 22 de diciembre