LIDOM: Este lanzador continúa retirando bateadores a sus 46 años

Las ligas invernales son una vitrina para los peloteros que en ella hacen vida sobretodo para el talento emergente, pero también hay veteranos que aunque no formen parte del beisbol organizado, se mantienen activos en el Caribe, tal es el caso del experimentado Fernando Rodney.

El lanzador de 46 años se mantiene como relevista con los lideres de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana, los Gigantes del Cibao, a pesar de su edad el serpentinero no pierde las ganas ni el amor al juego.

"Mientras yo sienta que puedo seguir lanzando, lo seguiré haciendo, honestamente no pienso en el retiro, porque si mi cuerpo no me da muestras que me estoy desgastando ¿Por qué mi mente tiene que hacerlo?" Indicó el relevista al medio local Listín Diario.

Rodney ha participado en un total de 16 encuentros con el conjunto de San Francisco de Macorís, sin victorias, con una derrota y un juego salvado en 15 entradas de labor, con 12 rivales abanicados y un porcentaje de carreras limpias de 4.20.

Su carrera en las Grandes Ligas fue de 17 temporadas, siempre como relevista, logrando un total de 327 juegos salvados, teniendo su tope en las campañas 2012 y 2014 cuando alcanzó los 48 rescates, su efectividad vitalicia fue de 3.80.