LIDOM: Estas son las finales que han ganado los Tigres del Licey al resto de equipos en Dominicana

Los Tigres del Licey montaron un rally de tres carreras en la tercera entrada y su cuerpo de lanzadores logró mantener la ventaja mínima que le proporcionaron para derrotar este sábado 2-3 a las Estrellas Orientales en el séptimo partido de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana.

Los Tigres (4-2) vencieron a las Estrellas (2-4) por segundo año consecutivo y lograron retener la corona que conquistaron la pasada temporada y sumaron su título número 24 en el béisbol dominicano.

Con el triunfo, los felinos se ganaron el derecho de ser los representantes dominicanos en la Serie del Caribe, que este año será celebrada del 1 al 9 de febrero en el LoanDepot Park de Miami y en la cual participarán los equipos de Puerto Rico, Nicaragua, Curazao, México, Venezuela y Panamá.

Así queda el palmarés de los Tigres del Licey ante cada equipo a los que se ha enfrentado en la final:

11 vs. Las Águilas Cibaeñas

6 vs. Los Leones del Escogido

4 vs. Las Estrellas Orientales

2 vs. Los Gigantes del Cibao

1 vs los Toros del Este

En el séptimo, los dirigidos por Fernando Tatis redujeron su desventaja a una carrera (2-3), cuando Vidal Bruján conectó un indiscutible al jardín central ante el estadounidense Cameron Gann, remolcando al cubano José Barrero desde la segunda almohadilla.

Gann fue sustituido por Jonathan Aro, quien dominó al cubano Dairon Blanco y a Tapia con elevados en la zona de foul al tercera base, manteniendo en ventaja (2-3) a los dirigidos por Gilbert Gómez.

En el noveno Jairo Asencio (2) retiró a los tres bateadores que enfrentó, para quedarse con el salvamento.

La victoria fue para Jonathan Aro (1-1), quien tiró una entrada en blanco por los felinos.