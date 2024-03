LIDOM: Así fue la reacción de estos experimentados jugadores al polémico tema de la agencia libre

Durante los últimos días las críticas y reacciones sobre la agencia libre de la Liga de Beisbol de República Dominicana (LIDOM), no han cedido, puesto que solicitan correcciones, tanto directivos como jugadores. Esas correcciones deben ir en distintas direcciones, como establecer controles en los salarios o nóminas, compensación por la pérdida de peloteros élite, las fechas de contrataciones, y en términos generales las fechas de firmar nuevos toleteros.

Recientemente, los peloteros Hanser Alberto y César Valdez no hicieron esperar sus opiniones y a través de la red social X, soltaron sus molestias.

"Una “locura los Salarios “ de la agencia libre, pero nadie habla de los “importados” que en su mayoria son macos!! Y cobraban mucho mas que nosotros!! gracias!!", destacó el integrante de Gigantes del Cibao en la liga invernal quisqueyana.

La agencia libre fue establecida desde el año pasado, y en sus tres primeros años tiene condiciones y reglamentos especiales.

Uno de esos reglamentos dice que cuando un equipo firma un pelotero el contrato no está garantizado. La garantía económica solo se ejerce por el mes que corre, no por todo el torneo. Eso es así, según los expertos, porque los clubes no saben en qué momento un jugador será detenido por su organización de MLB o dejará el equipo tras haber firmado con una liga asiática.

Por su parte, Valdez, contestó a la publicación de Alberto, "Y muchas veces tienen 3 y hasta 4 en los hoteles casi un mes pagándoles hasta con dietas, sin tirar una. Van a seguir", en referencia al tema de los importados en el certamen.