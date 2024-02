La Serie del Caribe mantiene esta decisión en el Estadio LoanDepot Park de Miami

La Serie del Caribe Miami 2024 está a horas de comenzar con el enfrentamiento entre Nicaragua vs Puerto Rico, pero la organización de la competición tiene una idea muy clara con una decisión para la primera ronda del campeonato. Algo que no va a cambiar hasta que comience la ronda de eliminación directa del torneo entre los países de la región por el título.

La Serie del Caribe decidió que el Estadio LoanDepot Park se mantendrá con el techo retráctil cerrado durante toda la primera ronda, esa decisión cambiaría (en teoría) en la ronda de eliminación directa, aunque no está confirmado. El primer duelo del día entre Nicaragua vs Puerto Rico será a puerta cerrada y se mantendrá para los duelos inaugurales de Curazao vs México y Venezuela vs República Dominicana.

Aún no hay datos suficientes para saber si es una decisión por parte de Marlins de Miami, equipo de Grandes Ligas que tiene su sede en el Estadio LoanDepot Park o netamente de la organización de la Serie del Caribe Miami 2024. Sin embargo, lo importante es que el techo retráctil estará cerrado en su totalidad y cuando llegue la ronda de playoffs, que se disputará el próximo jueves 8 de febrero, se tomará una decisión día a día, para ver si se abre o no el techo.

La ronda de Playoffs de la Serie del Caribe Miami 2024 será una fase con 2 partidos de semifinales, 1 del tercer lugar y la gran final de la competición, por lo que se jugarán solo 4 juegos en la ronda de eliminación directa.