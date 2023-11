José Ramírez detalla sobre las restricciones que tendrá con Leones del Escogido en LIDOM

José Ramírez se uniformará con los Leones del Escogido en la Liga Dominicana de Beisbol en lo que será su regreso a la pelota dominicana desde que jugó con Toros del Este en la temporada 2015-2016.

Ramírez habló sobre cuáles son las restricciones impuestas por los Guardianes de Cleveland y que posición podría jugar para el Escogido.

“No tengo límites hasta ahora. Mientras tanto tengo permiso para jugar. Vengo a jugar mi pelota fuerte y agresiva. Yo soy tercera base, pero voy a hacer lo que el equipo me pida para ayudarlo”, comentó el dominicano.

El nativo de Baní expresó que se sintió feliz con el cambio que lo hizo pasa de Toros del Este a Leones del Escogido, equipo al que pertenece desde niño. Vladimir Guerrero Jr. pasó a Toros del Este.

“Cuando juego me integro, quiero ganar y dar lo mejor de mí. Me gustaría llegar a la final para buscar la corona con los Leones. Quería jugar desde temprano, pero estoy en una organización, y debo esperar que ellos me den el permiso”, explicó Ramírez.

Ramírez tuvo promedio de bateo de .282 con 172 hits, 24 jonrones, 80 carreras impulsadas y 87 anotadas en 156 juegos en 2023 con Cleveland.

Se espera que Ramírez sea la primera de varias estrellas dominicanas de Grandes Ligas en unirse este año al LIDOM.