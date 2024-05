Estas serán las siguiente cuatro salidas de Trevor Bauer con los Diablos Rojos de México

Trevor Bauer tuvo una gran salida este sábado y confirmó que se quedará al menos un mes más con los Diablos Rojos de México.

El lanzador afirmó que va por un mes más y que todavía necesita corregir cosas en su juego.

“Un mes más y veremos. Me siento bien, con buen ritmo. Algunos lanzamientos, pero es cosa de ajustar. En general muy bien”, dijo Bauer al final del juego ante Guerreros de Oaxaca.

Estas son las siguientes salidas que tendrá Trevor Bauer con los Diablos Rojos de México:

- 10 de mayo en Yucatán vs Leones

- 15 de mayo en CDMX vs Pericos

- 21 de mayo en Leon vs Bravos

- 1 de Junio en CDMX vs Dorados

“Amo a los aficionados y su apoyo es genial. Vemos su esfuerzo apoyando y mientras ellos estén felices, yo también”, expresó el lanzador tras su última salida.

Bauer dominó a los Guerreros de Oaxaca tras lanzar 6.0 entradas, permitió 2 carreras, 4 hits, dio 2 boletos y ponchó a nueve. El derecho dejó una efectividad de 1.96.

Jorge del Valle, presidente de los Diablos Rojos, informó que espera que Trevor Bauer se quede hasta la Serie del Rey, final de la liga mexicana de beisbol.

“El objetivo es hacer que todo tome secuencia. Trevor algo que nos dijo es que está sorprendido y pensemos en mayo, dos en casa, dos en gira y luego nos sentamos. Ojalá se quede hasta la Serie del Rey”, manifestó Del Valle.