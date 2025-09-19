Stephen Curry se codea con Jordan y Abdul-Jabbar en histórico registro

Suscríbete a nuestros canales

En un logro que cimenta su estatus como uno de los más grandes de todos los tiempos, la superestrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se ha unido a un selecto club de la NBA, siendo el único tercer jugador en la historia con un currículum que incluye al menos cuatro campeonatos, dos premios de MVP y dos títulos de máximo anotador.

Curry, conocido por revolucionar el baloncesto con su incomparable habilidad para el tiro de tres puntos, ahora comparte esta distinción con dos leyendas indiscutibles del deporte: Kareem Abdul-Jabbar y Michael Jordan. Este trío representa la cúspide de la excelencia en la historia de la liga, combinando la longevidad y el éxito de equipo con un dominio individual sin precedentes.

La grandeza en cifras: el camino de Curry hacia la historia

El ascenso de Stephen Curry a este panteón de élite es el resultado de una carrera marcada por la excelencia sostenida. Con cuatro campeonatos de la NBA (2015, 2017, 2018, 2022), dos premios de MVP de la temporada regular (2015, 2016) —incluyendo el único MVP unánime en la historia de la liga— y dos títulos de máximo anotador (2016, 2021), el base de los Warriors ha demostrado ser un talento generacional. Su impacto va más allá de los números; ha cambiado la forma en que se juega el baloncesto, inspirando a una nueva generación de jugadores.

Un club exclusivo: el legado de Abdul-Jabbar y Jordan

Antes de Curry, solo dos nombres adornaban esta lista:

Kareem Abdul-Jabbar: La leyenda de los Milwaukee Bucks y Los Ángeles Lakers es sinónimo de dominio. Con seis campeonatos , seis premios de MVP y dos títulos de máximo anotador , Abdul-Jabbar es el máximo anotador de todos los tiempos de la NBA y un modelo de consistencia y éxito. Su "skyhook" sigue siendo uno de los movimientos más imparables en la historia del deporte.

Michael Jordan: Ampliamente considerado el mejor jugador de todos los tiempos, el legado de Jordan es incomparable. Sus seis campeonatos, cinco premios de MVP y diez títulos de máximo anotador hablan por sí solos. Jordan no solo dominó la cancha, sino que su impacto cultural trascendió el deporte, convirtiéndose en un ícono global.

Una era de reconocimiento para el 'Chef' Curry

Este logro es un testimonio del impacto de Curry en el juego. Su habilidad para anotar de manera prolífica, combinada con su éxito en los campeonatos, lo coloca en una conversación de "mejor de todos los tiempos" que pocos jugadores pueden alcanzar. La distinción de unirse a Abdul-Jabbar y Jordan solidifica su legado y subraya la rareza de su conjunto de habilidades.

Con la temporada en curso, Curry y los Golden State Warriors seguirán persiguiendo más éxitos. Sin embargo, su lugar en la historia ya está garantizado, uniéndose a un club de élite reservado para los más grandes que han honrado la cancha de la NBA.