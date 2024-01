NBA: ¿Se marcha de Los Ángeles? LeBron James no estaría seguro de jugar con los Lakers en la próxima campaña

En una reciente declaración, el periodista deportivo Brian Windhorst expresó incertidumbre acerca de qué sucederá con LeBron James en 2025. Windhorst mencionó que tiene la impresión de que LeBron jugará la próxima temporada, pero no está seguro si será para los Lakers.

Estas palabras han generado interés y especulación entre los seguidores de LeBron James y los aficionados al baloncesto en general. El futuro del ícono de la NBA sigue siendo una incógnita, y su decisión sobre dónde jugar en 2025 tendrá un impacto significativo en la liga.

El tiempo dirá cuál será el destino final de LeBron James y si continuará su carrera en Los Ángeles Lakers o buscará nuevos horizontes en otro equipo, aunque debemos tomar en cuenta que la continuidad dependerá mucho del destino que pueda tener su hijo, Bronny al ser seleccionado en el Draft, ya que uno de los objetivos de LeBron es jugar junto a su hijo.

Otro aspecto que se debe tomar en consideración es el rendimiento que muestre su equipo actual, Lakers, en este curso de competiciones, ya que de no conquistar el campeonato, es posible que LeBron no continúe jugando para ellos en la próxima campaña de la National Basketball Association (NBA).

No es un secreto que James busca sumar un nuevo campeonato, por lo que tiene claro que, si no lo consigue con los Lakers podría buscarlo en una nueva franquicia para así ser parte de una organización que puedan optar por un título y él pueda convertirse en el líder. Sin embargo, la incertidumbre en torno a LeBron cada vez parece agravarse, especialmente en esta campaña, donde su equipo no está luciendo de la mejor manera.