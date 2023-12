NBA: ¡Se burla! Mira la reacción de esta leyenda de Los Ángeles Lakers sobre la conducta de Draymond Green

Luego de la última agresión de la estrella de los Golden State Warriors, Draymond Green, se han pronunciado muchas figuras sobre este acontecimiento, en el cual ha sido sorprendente debido a la gravedad de la situación y en lo que se ha convertido el alero de los Dubs en esta campaña.

La figura más reciente en expresar su opinión sobre las acciones de Green fue el All-Star Kermit Wahington, quien dijo que dicho jugador no habría actuado de esa manera hace 20 o 30 años atrás, ya que en ese entonces existían jugadores bastante rudos, por lo que sería muy difícil que Green pudiera hacer eso con tanta libertad sin recibir la respuesta del jugador rival.

“Draymond Green no haría eso hace 20 o 30 años. Seamos realmente honestos, es un buen jugador. Y es un buen jugador en un equipo muy bueno. Él no se atrevería. Quiero decir, había tantos tipos duros en aquel entonces. Miras a Seattle, tenías a Lonnie Shelton y Paul Silas, tenías a Truck Robinson, tenías a Clifford Ray. Cada equipo tenía un tipo duro. Eso significa que no tendría ninguna posibilidad de abofetear a alguien. Había estado en un hospital cada dos semanas”, expresó Kermit a medios internacionales.

Para el exjugador de Los Ángeles Lakers, Green no habría tenido el suficiente valor para tener esa misma actitud que muestra actualmente y hacerlo en esa época, donde el juego era más agresivo que el de ahora y es por ello que no tendría chance en ese sentido.

Sin embargo, mencionó que Draymond sería lo suficientemente inteligente como para saber la jerarquía que habría a su alrededor, por lo que seguramente tendría un mejor comportamiento en los partidos.