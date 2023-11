NBA: ¡Nuevo drama! Descubre el reclamo de LeBron James y Lakers tras perder con Miami Heat (+Detalles)

Los Angeles Lakers sufrieron una dura derrota este lunes ante el Miami Heat en el Kaseya Center con pizarra 108-107, y momentos después que finalizó el partido, los californianos presentaron una queja a las oficinas de la NBA de lo consideran numerosas faltas sobre LeBron James que no fueron sancionadas por la terna arbitral del compromiso.

Esta información la compartió el periodista de ESPN, Dave McMenamin, quien detalló que el conjunto oro y púrpura envió una cantidad de videos al comisionado con lo que consideran que fueron agresiones hacia James que no penalizaron.

Durante este juego, LeBron cobró cuatro tiros libres, lo que reduce hasta el momento su promedio en la temporada a 5,7 intentos por juego y al finalizar el partido, el "Rey" se mostró insatisfecho con la manera de trabajar de los colegiados.

"Lo que me están diciendo no es consistente con lo que realmente está sucediendo en la cancha", dijo James. "Cuando intenté la volcada contra Thomas Bryant, claramente me dio un codazo, como un brazo en la cara. Y le pedí la explicación, bueno, uno de los árbitros dijo que estaba hacia arriba, con las manos hacia adentro. Dos de los árbitros dijeron que estaban bloqueados y no lo vieron".

A la jugada que hace referencia James fue en el tercer cuarto restando 1:01 minutos para el final y el centro de Miami, Thomas Bryant, saltó a bloquearlo en el intento de una clavada del astro de los Lakers.

El entrenador de los Lakers, Darvin Ham, fue sancionado con su primera falta técnica de la temporada, y apenas la tercera de su carrera, con 39 segundos restantes en el tercer cuarto por discutir la no sanción contra James.

"Veo a Bron lanzando cuatro tiros libres", dijo Ham después del partido, "y la cantidad de veces que atacó el aro, la cantidad de veces que recibió palmadas en el brazo, lo cual pude ver claramente como el día, por no decir eso".