¡Terror en la familia James! El hijo de LeBron se pierde el inicio de temporada por problema de salud

Bronny James, hijo del máximo anotador en la historia de la NBA, no pudo iniciar la temporada del baloncesto universitario con University of Southern California (USC), debido a que aún no ha sido capaz de recuperarse totalmente de los problemas cardíacos que lo han azotado recientemente.

El retoño de LeBron no ha podido si quiera comenzar a entrenar con la universidad que cuenta con uno de los mejores programas de entrenamiento por los mismos defectos que le impedirán uniformarse para la zafra regular que acaba de inaugurarse.

El menor de los hijos de "el Rey" se encuentra en rehabilitación para intentar regresar a jugar el deporte que ama lo más pronto posible. Para su fortuna, los médicos han observado un gran avance en él y presumen que podría estar listo antes de lo esperado.

"A Bronny le está yendo extremadamente bien", afirmó LeBron James hace poco más de un mes. "Ha comenzado su proceso de rehabilitación para volver a la cancha esta temporada con sus compañeros de equipo en la USC, con la cirugía exitosa que tuvo. Estamos felices de ver dónde se encuentra hoy y esperamos ver qué le depara el futuro".