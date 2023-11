¡Impactante! Esta cheerleader mantuvo relaciones sexuales con jugadores de la NBA

Jen Rufo, una atractiva animadora se ha ganado la atención de todos los aficionados del baloncesto tras sus declaraciones en el podcast de Leo and Danny Show, donde reveló un secreto bastante polémico con respecto a su antiguo trabajo.

Dicha figura era cheerleader de los Brooklyn Nets desde la temporada 2011 a 2015, en ese transcurso de tiempo Rufo aparentemente mantuvo relaciones sexuales con algunos de los jugadores del equipo.

Rufo manifestó su disgusto sobre el contrato que le ofrecen a los deportistas donde no existe algún aspecto donde se manifieste que ellos no pueden relacionarse con las cheerleaders, sin embargo, a las bailarinas si les exigen este reglamento.

La exbailarina aclaró que no hizo caso a esta normativa y mantuvo contacto con dos jugadores, a los cuales no mencionó. “Durante el tiempo que estuve bailando con ellos lo hice de todos modos. Estuve allí durante unos cuatro años y en el transcurso de ese tiempo me relacioné con un par de jugadores”, expresó Rufo.

Tras culminar su periodo como cheerleader, Rufo se dedicó a crear contenido de salud y fitness mediante la planificación de programas personales, el cual ha sido un trabajo muy productivo y ha manifestado sentirse a gusto con lo que hace.