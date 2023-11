NBA: Esto piensa LeBron James sobre su paso por el Miami Heat (+Declaraciones)

Este lunes Los Angeles Lakers estarán enfrentando al Miami Heat en casa de los floridanos, sitio donde el astro LeBron James estuvo cuatro temporadas y precisamente en la práctica previa en ese recinto, el "Rey" reflexionó sobre lo que fue su paso por allí, dejando en claro que eso no cambia nada su carrera.

"Creo que todavía estaría en este nivel sin importar si hubiera venido aquí o no", dijo la estrella del elenco oro y púrpura, ahora en su 21ª temporada. "No nos confundamos: los cuatro años que estuve aquí fueron increíbles. Me encantó todo. Me encantó esta franquicia, esta franquicia es de primer nivel, es una de las mejores franquicias del mundo".

"Pero en lo que respecta a mi carrera, mi carrera iba a ser mi carrera en lo individual, porque sé cuánto puse en el juego y sé cuánto me esforcé para ser lo mejor que pueda. [Pero] En lo que respecta a lo que pude aprender aquí, fue insuperable, eso es seguro".

James tenía 25 años cuando llegó a South Beach en 2010. No tuvo ningún campeonato, dos MVP y una aparición en las Finales de la NBA a su nombre durante sus primeras siete temporadas con los Cleveland Cavaliers . Cuando dejó Miami en 2014, había aumentado esos totales a dos títulos, cuatro MVP, cinco viajes a las Finales y dos MVP de las Finales, y jugó un papel decisivo en que el Heat consiguiera 27 victorias consecutivas en 2012-13: la Segunda racha de victorias más larga en la historia de la liga.

"Vine aquí por una razón y sólo una, y esa fue ganar campeonatos", dijo James. "Ese era mi único objetivo. Esa fue la única razón por la que me uní a [Dwyane] Wade y [Chris] Bosh. Porque sentí que no podía hacerlo en Cleveland. No pudimos... Intenté hacerlo. reclutar muchachos para venir a Cleveland. Traté de ir y ayudar a los de arriba y no estaba sucediendo. Así que tuve la oportunidad de ser agente libre, así que hice lo que pensé que era mejor, no solo para mi carrera sino para mí en ese momento en el tiempo."

"Somos como los Pittsburgh Steelers en este momento", dijo James. "Los Pittsburgh Steelers en este momento no han superado en ganancias ni en anotaciones a ninguno de sus oponentes en esta temporada y, sin embargo, obtuvieron un récord ganador".