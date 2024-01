NBA: ¡No es el mejor! Esta leyenda no considera a Luka Doncic como el líder de los Mavericks

Una nueva controversia se da a conocer en la NBA con las declaraciones de un ex jugador. Se trata de Kenyon Martin, padre del jugador de Los Ángeles Clippers, Kenyon Martin Jr., quien dijo que Luka Doncic no es el mejor jugador de los Dallas Mavericks.

Para dicha figura, el piloto armador, Kyrie Irving es considerado como el jugador más destacado de los Mavericks, por encima de Luka Doncic. El jugador esloveno fue seleccionado en el número cuatro por ESPN, siendo superado únicamente por Giannis Antetokounmpo (nº1), Nikola Jokic (nº2) y Joel Embiid (nº3). Martin expresó que Doncic no es el mejor jugador de su equipo y que si se enfrentara a Kyrie, es posible que no toque el balón. Además, mencionó que Luka no puede defender adecuadamente a ciertos jugadores y llegó a afirmar que perdería en un uno contra uno contra su excompañero Spencer Dinwiddie.

A pesar de su crítica a la defensa de Doncic, Martin admitió que es un jugador talentoso, pero considera que su grandeza se basa principalmente en sus estadísticas y no en su impacto en el juego real. En contraste, Martin elogió a Kyrie, expresando su admiración y diciendo que preferiría tener al jugador con el número 11 en su camiseta.

No cabe duda que, Kyrie es un grandioso jugador y en sus últimos encuentros se ha mostrado muy efectivo en la ofensiva, impulsando a sus jugadores a ganar partidos y a conseguir actuaciones de 40+. Sin embargo, generalmente suele ponerse por debajo de Doncic, quien actualmente lidera las estadísticas ofensivas de su franquicia.