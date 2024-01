NBA: ¡Le quitan el trono! Este jugador supera cómodamente a LeBron James en las votaciones para el All-Star Game

Cada vez que hablamos de LeBron James es imposible no mencionar alguna hazaña, incluso resulta difícil decir que no es el jugador más popular, ya que cada año lidera las votaciones para el Juego de las Estrellas. Sin embargo, en esta ocasión no es así ya que hay otro jugador que logró rebasarlo en este apartado durante esta campaña.

Se trata de la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokoumpo, quien posee el mayor número de votaciones para el All-Star Game de esta campaña que se llevará a cabo en el Bankers Lief Fieldhouse de Indianápolis.

Actualmente, el destacado jugador griego posee un total de 2,171,812 votos, superando ampliamente al número de la estrella de Los Ángeles Lakers, LeBron James con 2,008,645 votos. En esta ocasión el “Rey” no ha logrado ser el número 1 en este aspecto a pesar de tener una estupenda temporada, sin mencionar que es uno de los jugadores más populares de todos los tiempos, por lo que es sorprendente no ver a esta figura liderando este apartado.

Otro de los jugadores que posee un gran número de votaciones es el actual MVP de la NBA y estrella de los Philadelphia Sixers, Joel Embiid, quien posee un total de 1,844,025 hasta la fecha, seguido de Kevin Durant, quien tiene unos 1,807,394 de votos.

Dicho evento se llevará a cabo el próximo 18 de febrero, donde las grandes estrellas de la mejor liga de baloncesto del mundo se reunirán para brindarle un grandioso espectáculo a todos los aficionados que asistirán al mencionado estadio y el resto que seguirán la transmisión del partido.