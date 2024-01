NBA: ¿Diferentes ideas? Esto dijo Gordon Hayward sobre el fracaso de Boston Celtics durante su tiempo en el equipo (+Video)

En la campaña 2018-19 de la NBA, uno de los equipos que partía como favoritos para poder hacerle frente a Golden State Warriors y grandes contendientes al título era Boston Celtics. Con una plantilla que tenía nombres como Kyrie Irving, Gordon Hayward, Al Horford, Jayson Tatum, Jaylen Brown, Marcus Smart, Marcus Morris y Terry Rozier, Celtics lucía como el principal conjunto a vencer en la Conferencia Este.

Tras una temporada regular de 49 triunfos y 33 derrotas, Boston ocupó la cuarta posición del Este y anotó su nombre en la postemporada. En primera ronda vencieron por barrida a Indiana Pacers, pero cayeron por 4-1 ante Milwaukee Bucks en semifinales de conferencia.

Este grupo no logró la meta de llegar a las Finales y varios de los miembros de ese núcleo salieron del conjunto. Hace pocos días, Hayward habló sobre los motivos por los cuales este equipo no consiguió alzar el título en "Podcast P with Paul George" de la estrella de Los Angeles Clippers.

Diferentes objetivos

El alero de Charlotte Hornets había llegado a Boston desde Utah Jazz y lo hizo para reencontrarse con el que había sido su entrenador en la Universidad de Butler, Brad Stevens. Sin embargo, una lesión en el primer juego de la campaña 2017-18 lo alejó del tabloncillo y tuvo que esperar un año para su regreso.

"En mi opinión, era simplemente que todos teníamos demasiadas agendas y la agenda para ganar todo no era la principal", dijo Hayward. "Tampoco hay que culpar a nadie porque creo que todo era naturaleza humana. Quiero decir, estoy regresando de donde la última temporada que jugué era un All Star, así que estoy tratando de demostrar que sigo siendo un All Star. Kyrie también resultó herido el año anterior. No se perdió los Playoffs, por eso intenta demostrar que este sigue siendo su equipo", comentó sobre las lesiones de él y Kyrie Irving que los mantuvieron alejados durante toda la campaña 2017-18.

Asimismo, destacó a los jóvenes Tatum, Brown y Rozier, que habían dado un paso adelante y dejaron al equipo a un paso de llegar a las Finales. "Luego tienes a JT, Jaylen y Terry, quienes vienen de ser titulares y llegaron a las Finales de la Conferencia Este el año anterior. Todos están tratando de demostrar que 'hemos llegado'", aseguró.

Hayward también destacó que otro de los problemas que tuvo Boston era la sobrepoblación de jugadores en las mismas posiciones y las necesidades que tenían cada uno de tener el balón para poder anotar puntos. "Todos necesitábamos el balón. Todos nos balanceamos con la pelota", expresó. Además, dijo que tuvieron varias reuniones para tratar estos temas, pero no fueron fructíferas.

"Tuvimos como ocho de ellas, al menos. Quiero decir, fue como una de esas cosas en las que hemos tenido cinco reuniones sólo para jugadores y sabes que se dijeron cosas que eran las correctas, pero creo que solo me entra por un oído y me sale por el otro. Está bien, eso suena bien y necesitamos personas para sacrificarse, pero esa persona no debería ser yo", dijo Hayward sobre la mentalidad de cada uno de ellos a la hora de tratar de mejorar por el colectivo.