NBA: ¿Knicks de Nueva York ya no están interesados en el dominicano Karl-Anthony Towns?

Hace algunas semanas comenzaron a circular fuertes rumores sobre una posible salida del dominicano Karl-Anthonyh Towns de Minnesota Timberwolves, por lo que nombres del New York Knicks apareció como posible destino para el interno de 28 años, pero luego no sé supo nada más al respecto y todo quedó como en el aire.

Recientemente, el medio The Athletic informó que el quinteto neoyorquino no ha hecho ninguna propuesta formal por Towns, incluso no tienen entre sus planes en buscar algún jugador de peso en este corto plazo.

Los nombres de Zach LaVine, DeMar DeRozan y el citado Towns se han vinculado recientemente al conjunto capitaneado por Leon Rose. Las respectivas salidas de LaVine o DeRozan si tendrían algún sentido para la irregular marcha de los Bulls, pero cabe destacar que T-Wolves están actualmente 17-4 con sus ‘Torres Gemelas» carburando a las mil maravillas.

Quien sí está suscitando un gran interés por parte de numerosos equipos estos últimos días es Immanuel Quickley, agente libre restringido después de no alcanzar ningún acuerdo de extensión antes de la fecha límite.