NBA: ¡Impresionante! Mira lo que dice LeBron sobre su frustrado traspaso a Golden State Warriors (+Video)

Este domingo 18 de febrero será una nueva oportunidad para que el astro oriundo de Akron, Ohio, LeBron James escriba un nuevo capítulo en letras doradas en su ya exitosa carrera en la NBA y es que el "Rey" está jugando su vigésimo All Star Game, convirtiéndose en el jugador que más veces ha disputado el duelo de luminarias en toda la historia del circuito rentado norteamericano.

A sus 39 años, James, todavía permanece entre los jugadores más dominantes de la liga, actualmente promedia 24,8 puntos, 7,2 rebotes, 7,8 asistencias y 1,3 robos por partido, mientras dispara un 52,0% en tiros de campo y un 39,5% desde la línea de tres puntos.

En los últimos días se informó sobre un posible traspaso para el astro desde Los Ángeles Lakers hacia Golden State Warriors, todo esto adelantado por el periodista de ESPN, Adrian Wojnarowski.

Esta información generó bastante revuelo entre los aficionados y conocedores del baloncesto, a lo que LeBron en la previa del Juego de estrellas respondió todas las inquietudes entorno a su posible salida del equipo californiano hasta la Bahía de San Francisco.

"No llegó muy lejos. De hecho, me enteré cuando todos los demás se enteraron. Obviamente, Charles (Barkley) ha estado en la liga, Kenny (Smith) ha estado en la liga, Shaq (O'Neall) ha estado en la liga y, a veces, hay conversaciones a puerta cerrada. que ni siquiera sabes. Y hasta que, supongo, si es real o no, entonces te lo traerán. Ni siquiera llegó a mí. Lo escuché cuando los informes también llegaron."

James tiene una opción de jugador de 51,4 millones de dólares para la temporada 2024-25, por lo que puede convertirse en agente libre este verano.