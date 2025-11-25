NBA: Escándalo en la NBA: Chauncey Billups niega participación en fraude de póquer

Suscríbete a nuestros canales

El escándalo que rodea a las apuestas y el deporte profesional en Estados Unidos sumó un nuevo y prominente capítulo. Este lunes, el entrenador de los Portland Trail Blazers y miembro del Salón de la Fama del baloncesto, Chauncey Billups, se declaró inocente de los cargos federales que se le imputan.

Billups, cinco veces All-Star y campeón de la NBA con los Detroit Pistons, compareció ante un tribunal federal de la ciudad de Nueva York. Los cargos presentados son por conspiración para lavado de dinero y fraude electrónico, delitos que conllevan una pena máxima de 20 años de prisión cada uno.

Visita a la Corte y Acusaciones

Durante la breve lectura de cargos, Billups (de 49 años) vistió un traje gris oscuro y solo habló para responder con afirmaciones o negaciones a las preguntas del juez. Permanece en libertad bajo fianza desde su primera comparecencia ante el tribunal en Oregón.

Billups es, posiblemente, el nombre más destacado entre los más de 30 acusados en el extenso operativo federal del mes pasado contra las operaciones de apuestas ilegales y amaños vinculados al deporte.

Los fiscales alegan que el exjugador, quien fue incluido en el Salón de la Fama Naismith Memorial el año pasado, estuvo involucrado en un plan para manipular juegos de póquer ilegales respaldados por figuras de la mafia, un esquema que también involucraría a al menos otro exjugador de la NBA.

La Acusación de Fraude

La fiscalía sostiene que el esquema de póquer, en el que Billups participó presuntamente desde al menos 2019, defraudó a las víctimas por una cifra estimada de $7 millones.