NBA: El curioso récord que dejó la pelea entre Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves

Este martes hubo una gran pelea entre los jugadores de Golden State Warriors y los Minnesota Timberwolves que terminó con varios jugadores expulsados al comenzar el partido.

El juego apenas estaba comenzando y con el marcador 0-0 se dio una pelea que involucró a Draymond Green y Klay Thompson por Golden State y Rudy Gobert por Timberwolves.

La disputa comenzó con unos empujones entre Thompson y McDaniels, pero luego escaló con Green ahorcando a Gobert. Tan solo con dos minutos en la cancha y sin puntos, terminaron cuatro jugadores expulsados.

El partido Timberwolves-Warriors de esta noche es el único partido desde la fusión NBA-ABA en el que 3 titulares diferentes fueron expulsados ​​antes de que cualquiera de los equipos hubiera anotado un punto.

“Cada vez que Steph no juega, no quiere jugar sin su chico Steph, así que hace todo lo posible para ser expulsado", dijo Gobert según Jon Krawczynski de The Athletic.

Golden State se quedó sin Curry, Green y Thompson desde el comienzo del partido. La victoria se la llevó Minnesota 104-101 ante los Warriors.