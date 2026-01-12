¡Les ponen condiciones! Sacramento Kings sin problemas en adquirir a Ja Morant bajo estos términos

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de la NBA ha entrado en una fase de ebullición tras filtrarse las condiciones bajo las cuales los Sacramento Kings estarían dispuestos a ejecutar uno de los movimientos más audaces de su historia reciente. Según ha informado el prestigioso periodista Marc Stein, la organización de California ha trazado una hoja de ruta muy específica para la adquisición del base estelar de los Memphis Grizzlies, Ja Morant.

La postura de los Kings es firme y pragmática: solo buscarán formalmente el traspaso si los Memphis Grizzlies aceptan un paquete estructurado específicamente alrededor del veterano DeMar DeRozan, el joven prospecto Devin Carter y una compensación significativa en forma de capital del draft.

Una apuesta de alto riesgo y alta recompensa

La posibilidad de ver a Ja Morant vistiendo la camiseta de los Kings ha generado un terremoto mediático en la liga. Morant, uno de los jugadores más explosivos y determinantes de la última década, transformaría instantáneamente el techo competitivo de Sacramento. Sin embargo, la gerencia encabezada por Monte McNair no parece dispuesta a hipotecar la totalidad del futuro de la franquicia sin garantías de sostenibilidad.

El interés de los Kings surge en un momento de redefinición para el equipo. Tras la exitosa implementación de la cultura del "Light the Beam", Sacramento busca el componente de superestrella "alfa" que los catapulte de ser un equipo de playoffs a un contendiente real al anillo. El encaje de Morant junto a piezas como Domantas Sabonis plantea un escenario ofensivo terrorífico para el resto de la Conferencia Oeste.

Las piezas del rompecabezas: DeRozan, Carter y el futuro

El paquete propuesto por Sacramento revela una estrategia de equilibrio salarial y renovación de talento:

DeMar DeRozan: El veterano seis veces All-Star sería la pieza central a nivel salarial y de impacto inmediato para Memphis. DeRozan aportaría a los Grizzlies una maestría en el juego de media distancia y un liderazgo veterano esencial para un vestuario que ha atravesado turbulencias en las últimas temporadas. Devin Carter: Seleccionado en la primera ronda del pasado Draft, Carter es visto como una de las joyas jóvenes de los Kings. Su inclusión en el trato subraya la seriedad de Sacramento, ofreciendo a Memphis un defensor perimetral de élite con un potencial de crecimiento inmenso. Capital del Draft: Este es el punto donde la negociación podría volverse más compleja. Los Grizzlies, conscientes del valor de mercado de un jugador del calibre de Morant (quien apenas tiene 26 años), exigirán múltiples selecciones de primera ronda sin protecciones, algo que Sacramento está evaluando con extrema cautela.

El dilema de los Memphis Grizzlies

Para Memphis, la decisión de traspasar a Ja Morant marcaría el fin de una era. Aunque el base ha sido el rostro de la franquicia, sus ausencias prolongadas y la necesidad de resetear la cultura del equipo podrían empujar a la gerencia de Tennessee a considerar la oferta de Sacramento. Recibir a un profesional consumado como DeRozan y a un talento joven como Carter permitiría a los Grizzlies mantenerse competitivos mientras reconstruyen su estructura interna.