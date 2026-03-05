Jayson Tatum no pretende apresurar su regreso con Celtics por este motivo

Suscríbete a nuestros canales

La espera para los aficionados de los Boston Celtics y el mundo de la NBA parece estar llegando a su fin. Tras meses de incertidumbre y una rigurosa rehabilitación, el regreso de Jayson Tatum a las canchas esta temporada es ahora una realidad inminente, según las recientes declaraciones del reconocido analista de ESPN, Tim MacMahon (@BannedMacMahon).

La narrativa en torno a la estrella de los Celtics ha dado un giro definitivo. En una reciente intervención en el programa Get Up de ESPN, MacMahon fue contundente al señalar que la pregunta ya no es si Tatum volverá a vestir la camiseta de Boston en la campaña 2025-2026, sino simplemente cuándo se producirá dicho momento.

Un proceso de recuperación exhaustivo

Tatum ha estado fuera de acción desde mayo de 2025, tras sufrir un desgarro en el tendón de Aquiles durante las semifinales de la Conferencia Este frente a los New York Knicks. Una lesión de tal magnitud, considerada una de las más desafiantes en el deporte profesional, obligó al jugador a someterse a una cirugía compleja y a un proceso de rehabilitación que ha sido seguido de cerca por toda la liga.

Según los informes más recientes, el alero ha superado las etapas críticas de su recuperación. El aspecto más alentador de su progreso es que Tatum ha estado participando en sesiones de entrenamiento de 5 contra 5 desde hace varias semanas. Este paso es fundamental, ya que indica que el jugador ha recuperado la movilidad necesaria, la resistencia física y la capacidad para soportar el contacto en una intensidad cercana a la de un partido real de la NBA.

Mentalidad y expectativas: Más que un jugador de rol

A pesar del optimismo que rodea su vuelta, fuentes cercanas al jugador indican que Tatum mantiene una mentalidad cautelosa pero ambiciosa. El estelar alero es consciente de que su regreso vendrá acompañado de una restricción lógica en sus minutos de juego, una medida preventiva estándar tras una lesión de ligamentos tan severa.

Sin embargo, el objetivo de Tatum es claro: no desea regresar únicamente como una pieza secundaria o un jugador de rol limitado. Su enfoque durante las últimas semanas de preparación ha sido asegurarse de que, en el momento en que reciba el alta médica definitiva para competir, su nivel de juego esté alineado con el estándar de una superestrella de la NBA.

Tatum busca garantías de que, al pisar la duela, podrá aportar al equipo el nivel de excelencia que lo convirtió en uno de los pilares fundamentales del proyecto de los Boston Celtics.