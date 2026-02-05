¡Jamás lo iban a entregar! Por este motivo Milwaukee rechazó las ofertas de Golden State por Giannis

Suscríbete a nuestros canales

En lo que ya se califica como uno de los intentos de negociación más agresivos en la historia moderna del baloncesto, fuentes de la liga han confirmado que los Golden State Warriors presentaron una oferta formal y masiva a los Milwaukee Bucks para adquirir al dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo.

El paquete, diseñado para convencer a la gerencia de Wisconsin de iniciar una reconstrucción total, incluyó cuatro selecciones de primera ronda del Draft totalmente desprotegidas.

A pesar de la magnitud de la propuesta, que hipotecaba el futuro de la franquicia de San Francisco por la próxima década, los informes indican que los Milwaukee Bucks mantuvieron una postura de rechazo, mostrando un interés mínimo en deshacerse de su máxima figura antes de la fecha límite de traspasos.

El "Todo o Nada" de Golden State

La oferta de los Warriors no tenía precedentes en la gestión actual de Mike Dunleavy Jr. Al ofrecer cuatro picks de primera ronda sin protección (presumiblemente para los años 2026, 2028, 2030 y 2032), Golden State estaba enviando un mensaje claro: maximizar los últimos años de carrera de Stephen Curry a cualquier precio.

En la NBA actual, las selecciones "sin protección" son el activo más valioso del mercado, ya que garantizan al receptor el derecho a la elección sin importar si esta resulta ser el número uno global. Dada la edad de la columna vertebral de los Warriors, estos activos eran vistos por los analistas como potenciales "minas de oro" para finales de esta década.

Milwaukee: Resistencia ante la presión

Desde las oficinas de Milwaukee, la respuesta fue gélida. Según fuentes cercanas a la organización, el General Manager Jon Horst no consideró que el volumen de selecciones compensara la pérdida de un jugador generacional que aún se encuentra en su plenitud física.

"Los Bucks no están buscando simplemente acumular activos; están tratando de ganar ahora o, en su defecto, obtener un retorno que incluya a una estrella joven de calibre similar, algo que el paquete de los Warriors no lograba satisfacer por completo", señalaron expertos de la industria.

El desinterés de los Bucks subraya una realidad ineludible: en la NBA, el talento de élite como el de Antetokounmpo es casi imposible de reemplazar, incluso con un exceso de capital en el Draft.

El factor del "Ego" y la Química

A esta negativa se suman los reportes previos que indicaban dudas estructurales sobre el encaje de Giannis en sistemas ya establecidos. Aunque el talento del "Greek Freak" es indiscutible, la evaluación interna de algunos equipos —incluyendo el escepticismo sobre su capacidad para compartir el rol de "macho alfa" con otras superestrellas— ha complicado las negociaciones.