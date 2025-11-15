¿Infravalorado? Devin Booker firma los números más eficientes de su carrera

Suscríbete a nuestros canales

En medio del constante debate y la atención mediática que rodea a las grandes figuras de la NBA, parece que uno de los talentos ofensivos más pulidos de la liga, Devin Booker, se ha convertido en una figura notablemente infravalorada.

A pesar de un comienzo de temporada arrollador, que ha coincidido con el impresionante repunte de los Phoenix Suns, las hazañas individuales de Booker no están recibiendo el crédito y el reconocimiento que merecen.

Es Booker quien está ofreciendo el rendimiento de élite más eficiente y completo de toda su carrera profesional, actuando como el motor silencioso que impulsa al equipo hacia el éxito.

Rendimiento de Carrera: Números que Hablan por Sí Solos

La actual temporada de Devin Booker es una obra maestra de eficiencia y producción ofensiva multifacética. Sus estadísticas no solo son de un nivel All-Star, sino que están en camino de establecer nuevas cimas personales y de eficiencia:

Puntos por Partido (PPG): Booker está promediando 28.5 puntos , la marca más alta de su carrera, demostrando su capacidad como anotador principal.

Asistencias por Partido (APG): Su evolución como creador de juego es evidente con 7.0 asistencias , un máximo de carrera que subraya su creciente impacto en la distribución del balón y en la creación de oportunidades para sus compañeros.

Eficiencia (True Shooting - TS%): Quizás la estadística más reveladora es su 62.2% de True Shooting (tiro real). Esta es la marca más eficiente de su carrera, lo que indica que está anotando su elevado promedio de puntos con una selección de tiro y una eficacia sin precedentes. Este porcentaje lo sitúa entre los jugadores más eficientes de la liga, una hazaña para un base con un alto volumen de tiros.

La combinación de una producción ofensiva de élite con una eficiencia récord sugiere que Booker ha alcanzado un nuevo nivel de madurez en su juego, optimizando cada posesión.

El Efecto Booker: Cinco Victorias Consecutivas

La excelencia individual de Booker se ha traducido directamente en resultados positivos para el equipo. Después de un comienzo irregular, los Phoenix Suns han encontrado su ritmo y han conseguido una impresionante racha de cinco victorias consecutivas. Este resurgimiento ha elevado su récord a 8 victorias y 5 derrotas (8-5), posicionándolos sólidamente en la lucha por los puestos de playoffs en la competitiva Conferencia Oeste.

Esta racha positiva es un testimonio de la cohesión que se está formando en el equipo, pero es el liderazgo en la cancha de Booker, equilibrando la anotación con la distribución, lo que está permitiendo que el sistema ofensivo de los Suns funcione a su máximo potencial.