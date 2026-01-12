Golden State Warriors siguen insistiendo en reclutar a esta estrella del Este

Suscríbete a nuestros canales

En un movimiento que podría redefinir el equilibrio de poder en la Conferencia Oeste, fuentes cercanas a la liga confirman que Golden State Warriors ha manifestado un "interés serio" en adquirir al alero estelar Michael Porter Jr. (MPJ) mediante un traspaso de alto impacto antes de la fecha límite.

La gerencia de los Warriors, encabezada por Mike Dunleavy Jr., se encuentra en una fase crítica de deliberaciones internas. El punto central de la discordia en las oficinas de San Francisco es la inclusión de Jonathan Kuminga en la operación. Mientras que una parte de la directiva ve en Kuminga el futuro atlético de la franquicia, la urgencia de maximizar los últimos años de excelencia de Stephen Curry parece estar inclinando la balanza hacia la llegada de un anotador probado.

El heredero del legado de los "Splash Brothers"

Desde la salida de Klay Thompson hacia los Dallas Mavericks, los Warriors han buscado incansablemente una pieza que no solo aporte puntos, sino que replique la gravedad ofensiva que Thompson generaba en el sistema de Steve Kerr. Michael Porter Jr., quien actualmente atraviesa el mejor momento de su carrera con los Brooklyn Nets, promediando cerca de 26 puntos por partido y manteniendo una eficiencia superior al 40% desde la línea de tres puntos, es visto como el candidato ideal.

"MPJ no es solo un tirador; es una amenaza de 2.08 metros que puede lanzar por encima de cualquier defensor", afirma una fuente interna. "En el esquema de Golden State, donde el movimiento de balón es ley, Porter Jr. tendría los tiros más abiertos de su vida. Su encaje es, sobre el papel, una evolución natural de lo que Klay representó durante una década".

El dilema Kuminga: ¿Potencial o Presente?

El principal obstáculo para concretar el acuerdo es el valor de retorno. Los Brooklyn Nets, en pleno proceso de reconstrucción y gestión de activos, han fijado sus ojos en Jonathan Kuminga. El joven congoleño, cuya capacidad atlética y progresión defensiva son innegables, ha tenido una relación de altibajos con el cuerpo técnico de los Warriors debido a su inconsistencia y encaje en el sistema de juego estático.

La "plana mayor" de los Warriors debate intensamente si desprenderse de su joven promesa es un precio demasiado alto. Sin embargo, analistas expertos sugieren que el "experimento de dos líneas temporales" (desarrollar jóvenes mientras se compite por el anillo) ha llegado a su fin. La llegada de Porter Jr. enviaría un mensaje claro: Golden State va "all-in" por un quinto campeonato en la era Curry.

Un movimiento estratégico de alto calibre

Desde una perspectiva táctica, la incorporación de MPJ transformaría la ofensiva de los Warriors de "peligrosa" a "imparable". Su capacidad para ejecutar en situaciones de catch-and-shoot y su mejorada faceta como reboteador defensivo cubrirían lagunas que el equipo ha sufrido durante toda la temporada 2025-2026.

Además, la operación podría involucrar a un tercer equipo —posiblemente los Sacramento Kings— para facilitar el equilibrio salarial y el movimiento de selecciones del draft, lo que subraya la complejidad y la magnitud de lo que se está gestando en las oficinas de la NBA.