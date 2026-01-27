¿Giannis Antetokoumpo se va de Milwaukee Bucks?

Suscríbete a nuestros canales

El mundo del baloncesto profesional se encuentra en estado de shock tras las recientes declaraciones del reputado analista de ESPN y Andscape, Marc J. Spears. En una intervención que ha sacudido los cimientos de la NBA, Spears ha afirmado categóricamente que el ciclo de la superestrella griega, Giannis Antetokounmpo, con los Milwaukee Bucks podría haber llegado a su fin de manera definitiva.

Una declaración que marca un antes y un después

Durante su participación en el programa NBA Today, Spears fue consultado sobre el futuro del dos veces MVP y campeón de la NBA en 2021. Su respuesta no dejó lugar a la especulación: “Creo que ha jugado su último partido con el uniforme de los Milwaukee Bucks”.

Estas palabras cobran un peso especial dada la cercanía de Spears con las fuentes de la liga y el contexto crítico que atraviesa la franquicia de Wisconsin. La declaración sugiere que, incluso si Giannis se recupera de sus actuales molestias físicas, los movimientos de los despachos podrían ocurrir antes de que vuelva a pisar el Fiserv Forum como local.

El contexto de una salida inminente

La noticia llega en un momento de vulnerabilidad para el equipo. Con un récord de 18 victorias y 26 derrotas, los Bucks se encuentran actualmente en la undécima posición de la Conferencia Este, fuera incluso de los puestos de Play-In. A este rendimiento deportivo decepcionante se suma la reciente lesión de Antetokounmpo en la pantorrilla derecha, sufrida el pasado viernes en la derrota ante los Denver Nuggets.

Factores clave que alimentan el rumor de traspaso:

La gravedad de la lesión: Se estima que Giannis estará fuera de las canchas entre 4 y 6 semanas . Con la fecha límite de traspasos (5 de febrero) a la vuelta de la esquina, este tiempo de inactividad facilita que la gerencia tome una decisión drástica sin la presión de los resultados inmediatos en pista.

Drama en la representación: Informes paralelos sugieren tensiones entre el jugador y su agencia de representación por la supuesta falta de éxito en la exploración de un mercado de traspaso el pasado verano.

Proyectos estancados: Tras el fracaso del proyecto junto a Damian Lillard y los constantes problemas físicos del plantel, la percepción general es que la ventana de campeonato de Milwaukee se ha cerrado.

Destinos potenciales y el efecto dominó

Marc J. Spears no solo lanzó la bomba sobre su salida, sino que también ha vinculado el futuro de Antetokounmpo con equipos como los Atlanta Hawks y los Golden State Warriors. En particular, el interés de los Warriors ha sido un secreto a voces durante años; la posibilidad de unir a Giannis con Stephen Curry cambiaría por completo el equilibrio de poder en la liga.