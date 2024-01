Figura de la NBA corre riesgo de seguir jugando por esta complicada razón

Recientemente Toronto Raptors realizaron un movimiento en su plantilla tras el cambio de una sus estrellas, Pascal Siakam, asimismo, no fue la única estrategia realizada por el club estadounidense puesto que despidieron a uno de sus jugadores.

El centro Christian Koloko fue cesanteado por los Raptors, jugador que se había visto afectado por problemas de salud y tras la salida se conoció que el camerunés estaría lidiando con coágulos de sangre en sus pulmones, situación que pone en jaque su carrera en la NBA.

La liga informó este jueves a los equipos que Koloko ha sido remitido al Panel de Aptitud para Jugar de la NBA, lo que significa que no podrá jugar ni practicar hasta que obtenga el alta médica.

Toronto despidió a Koloko el miércoles para abrir un lugar en la plantilla para completar el intercambio de Pascal Siakam , y varios equipos se han acercado para expresar interés en el centro.

Cuando se le preguntó durante una conferencia de prensa el jueves por qué Koloko fue el jugador cortado, el presidente de los Raptors, Masai Ujiri, dijo que no podía hacer más comentarios, pero expresó lo difícil que fue la decisión.

“Su estado médico ahora está en manos de la NBA y no puedo comentar al respecto. Pero eso es muy difícil para nosotros porque (Koloko era) alguien en quien realmente creíamos, alguien que sé que tiene un talento increíble y que veíamos como un futuro en este equipo. Pero hemos agotado todas nuestras opciones allí y no puedo comentar sobre qué es en particular.

El africano fue la selección número 33 del Draft de la NBA de 2022, jugó con moderación el año pasado, pero mostró destellos prometedores.