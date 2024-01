NBA: ¿No es su culpa? LeBron James habla sobre su capacidad de injerencia en los intercambios en sus equipos

A lo largo de su carrera LeBron James ha sido señalado por ser el responsable de mover los hilos gerenciales en los equipos en los que ha estado y forzar cambios para sacar a compañeros que no considera aptos para estar con él e, incluso, de conseguir contratos a aquellos con los que ha tenido una buena química en el tabloncillo.

El último caso más conocido fue el de Russell Westbrook, quien llegó de Washington Wizards a Los Angeles Lakers para tratar de reforzar la plantilla y formar un tridente con James y Anthony Davis para competir en la Conferencia Oeste pero esto no se logró y el base estelar fue cambiado a Utah. De acuerdo a diversos rumores, "King James" fue el que aconsejó a la gerencia para salir de "Mr. Triple Doble". Sin embargo, hace unas pocas semanas Jeannie Buss, dueña del equipo angelino, comentó que el ex entrenador Frank Vogel fue quien no quería a Westbrook en el conjunto de California.

Rompió el silencio

Luego de haber ignorado estos comentarios en el pasado, James decidió hablar sobre este asunto y negó tener responsabilidad en las decisiones de la gerencia y que solo él tiene como meta jugar lo mejor posible con el material disponible. "No juego baloncesto de fantasía. Lo que hago es concentrarme en los muchachos que están aquí con este uniforme y presentarme a trabajar todos los días. Es demasiado irrespetuoso pensar en lo que necesitamos o lo que no tenemos. No les hagas eso a mis compañeros de equipo", dijo.

Estos comentarios del alero de Lakers llegan luego de diversos rumores que vinculan a la gerencia angelina en diversos intercambios posibles para obtener distintas piezas disponibles en el mercado antes de la fecha límite. Zach LaVine, Dejounte Murray, Chris Paul y DeMar DeRozan son algunos de los nombres que han nombrado para una posible llegada al conjunto lagunero para esta segunda mitad de la temporada.

Los movimientos en estos meses fueron positivos para Lakers en la pasada zafra, cuando obtuvieron a D'Angelo Russell y Rui Hachimura, debido a que le dieron un salto de calidad a un equipo que estaba en las últimas posiciones del Oeste y pudo llegar hasta las Finales de Conferencia, donde cayeron ante el campeón de la 2022-23, Denver Nuggets.