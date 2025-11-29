Estas dos franquicias se meten en la puja por Jonathan Kuminga

Suscríbete a nuestros canales

La estabilidad en el roster de los Golden State Warriors vuelve a ser cuestionada. En un movimiento que podría redefinir el futuro a corto y mediano plazo de la dinastía, reportes recientes de la NBA indican que el joven alero Jonathan Kuminga se ha convertido en un activo clave en las negociaciones de traspasos, con al menos dos franquicias de la Conferencia Este y Oeste mostrando un interés significativo.

Según el respetado insider de la liga, Brett Siegel, tanto los Indiana Pacers como los New Orleans Pelicans son equipos que la gerencia de Golden State está observando de cerca como potenciales socios para un acuerdo que involucre a Kuminga. El objetivo de los Warriors es claro: capitalizar el valor de Kuminga para adquirir un "alero versátil y establecido" que pueda contribuir inmediatamente al esfuerzo de campeonato.

New Orleans Pelicans: La Opción Más Tentadora con Activos Deseados

El informe destaca especialmente a los New Orleans Pelicans como un socio de traspaso altamente compatible. La razón principal de este interés radica en dos jugadores específicos de su plantilla: Herb Jones y Trey Murphy III.

Fuentes indican que los Warriors han expresado un "gran interés" en ambos jugadores. Jones es valorado por su capacidad defensiva de élite y su potencial como defensor All-Defensive Team, una pieza que encajaría perfectamente en la filosofía del coach Steve Kerr. Por su parte, Trey Murphy III es un talentoso shooter que proporciona espaciado y atlético poder ofensivo.

Ambos jugadores representan el prototipo de "alero versátil" que los Warriors buscan para complementar a sus estrellas veteranas y a Stephen Curry.

Un acuerdo con New Orleans permitiría a los "Dubs" reforzar su profundidad en las alas, una de las áreas más sensibles del equipo en las últimas temporadas. La versatilidad defensiva de Jones y el tiro exterior consistente de Murphy III son vistos como mejoras estructurales inmediatas que podrían impulsar a Golden State de nuevo a la contienda por el título.

Indiana Pacers: Un Interés Persistente en la Juventud Atlética

Aunque los activos concretos de los Pacers no han sido especificados con el mismo detalle, Indiana ha sido identificada como una organización dispuesta a entablar conversaciones sobre Kuminga. Los Pacers, conocidos por su enfoque en la juventud y el atletismo, probablemente verían en Kuminga un encaje ideal junto a su talentoso base. Un posible acuerdo podría involucrar piezas que, si bien no son del mismo perfil defensivo que los jugadores de New Orleans, podrían ofrecer a los Warriors una mejora en la creación de juego o capital de draft.