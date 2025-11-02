¿Cuándo volverá? Jason Kidd se pronuncia sobre el regreso de Kyrie Irving

Suscríbete a nuestros canales

La estrella de los Dallas Mavericks, Kyrie Irving, continúa su intensivo proceso de rehabilitación tras sufrir una grave lesión en el ligamento cruzado anterior (LCA) durante la parte final de la temporada 2024-2025. Con la temporada 2025-2026 en curso, el equipo y la afición mantienen la respiración ante el cronograma de su regreso.

En un reciente encuentro con los medios, el entrenador principal, Jason Kidd, ofreció una actualización que, si bien es esperanzadora, subraya la prudencia necesaria en un proceso de recuperación de esta magnitud.

Kidd, al ser consultado sobre la ausencia del talentoso base y su potencial impacto una vez que se reincorpore a la alineación, encapsuló el sentir de la franquicia con una declaración concisa y llena de significado:

"Simplemente no podemos esperar a que [Kyrie Irving], 'Kai', regrese, en algún momento. Con suerte, será en el año '25, no en el '26."

Esta declaración se convierte en el epicentro de la narrativa actual del equipo. La mención del año 2025 como la meta deseada refleja un optimismo por ver a Irving de vuelta en la cancha antes de que termine el año natural, lo que coincidiría con la mitad de la temporada regular 2025-2026. La alternativa, el año 2026, sitúa la posibilidad de su regreso en el tramo final de la temporada, un escenario que el cuerpo técnico y la gerencia esperan evitar, dadas las implicaciones para la clasificación a Playoffs.

Análisis de la Expectativa vs. Realidad Médica

La lesión del LCA, ocurrida en marzo de 2025, generalmente conlleva un período de recuperación de entre 9 y 12 meses, lo que ya proyectaba su potencial retorno entre diciembre de 2025 y marzo de 2026.

La esperanza expresada por Kidd de verlo en el 2025 (es decir, en los próximos meses) indica que la rehabilitación de Irving está progresando según el mejor de los pronósticos o, incluso, ligeramente adelantada en términos de funcionalidad y fuerza.

No obstante, la franquicia ha sido enfática en que no se presionará al All-Star para que regrese prematuramente. Nico Harrison, Gerente General de los Mavericks, ha reiterado que la salud a largo plazo de Kyrie Irving es la máxima prioridad. Las palabras de Kidd deben interpretarse como un objetivo aspiracional y motivacional, más que como una fecha de regreso confirmada.