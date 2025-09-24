Baloncesto Internacional

La cantidad de dinero que pidió DeMarcus Cousins para jugar en República Dominicana (+Detalles)

El experimentado jugador norteamericano estuvo cerca de jugar en el balonesto quisqueyano

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Miércoles, 24 de septiembre de 2025 a las 09:04 am
La cantidad de dinero que pidió DeMarcus Cousins para jugar en República Dominicana (+Detalles)
Foto: Cortesía
El baloncesto dominicano estuvo cerca de vivir un fichaje de alto calibre con el nombre de DeMarcus Cousins, exjugador estrella de la NBA. El Club San Lázaro, uno de los más tradicionales del Distrito Nacional, exploró la posibilidad de contar con el pívot norteamericano para el torneo de Abadina.

La solicitud salarial

Un reporte de Somos Baloncesto en Facebook, dio a conocer que el gerente general del club, Alex Rodríguez, reveló que Cousins pidió la suma de US$80,000 dólares para integrarse al conjunto capitalino. Además, representantes de Jobo Bonito, interesados en asegurar sus servicios, se encontraron con una cifra aún más elevada: más de 5 millones de pesos mensuales, un monto fuera de los parámetros habituales del baloncesto superior local.

La noticia sorprendió a la dirigencia y a los fanáticos, ya que se trataba de una oportunidad única de ver a una figura de renombre internacional en las canchas dominicanas. Sin embargo, las condiciones económicas solicitadas se alejaban por completo de la realidad del torneo y de la capacidad financiera de los equipos que participan en él.

Rodríguez fue claro al señalar que, aunque la calidad de DeMarcus Cousins es indiscutible, “el país no está preparado para un jugador de ese nivel” en términos económicos. Por el momento, el intento de fichaje queda como una anécdota que refleja tanto la ambición de elevar el espectáculo en el baloncesto dominicano como los retos financieros para hacerlo posible.

