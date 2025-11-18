Chus Mateo revoluciona a la selección española con su primera lista de convocados

Suscríbete a nuestros canales

El nuevo seleccionador nacional, Chus Mateo, ha presentado su primera convocatoria, destacando la presencia de solo uno de los jugadores que participaron en el pasado Eurobasket. Las grandes novedades son el debut del ala-pívot hispano-británico Great Osobor y el base Lluís Costa.

Mateo hizo pública la lista este martes en Santa Cruz de Tenerife, sede del encuentro del 30 de noviembre contra Georgia, clasificatorio para la Copa del Mundo de Catar 2027. Tres días antes, España se medirá a Dinamarca en Copenhague.