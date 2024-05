¡No te dejes engañar! Conoce las cosas que no puede hacer un policía en Estados Unidos

Si vive en Estados Unidos, es probable que se haya preguntado en algún momento, cuáles son las atribuciones de la autoridad. Es por eso que en este artículo te explicaremos cuáles las cosas que no puede hacer un policía.

En caso de que se encuentre en un espacio público y la policía se aproxime para interrogarlo, es importante conocer sus derechos. Por ejemplo, en espacios públicos la policía puede hacer preguntas, pero las personas no están obligadas a responder ninguna de ellas.

También es importante saber que, en este punto, siempre se puede preguntar: “¿Puedo irme?”. Si el oficial responde afirmativamente, puede retirarse. Si no, es necesario preguntar el “motivo”, sin abandonar el lugar.

Así se debe actuar ante las cosas que no puede hacer un policía

Una detención ocurre cuando la policía actúa de manera que una persona prudente no se siente libre de irse. Puede ser una orden directa o una detención física. En esos casos, el ciudadano tiene la posibilidad de preguntar: “¿Puedo irme?” Si la respuesta es negativa, pregunte: “¿Estoy bajo arresto?”.

La policía solo puede detener a alguien si tiene una “sospecha razonable” de que participó en un delito. Esta sospecha debe basarse en hechos específicos y no en prejuicios. Por ejemplo, pueden detenerlo si su apariencia coincide con la descripción de un sospechoso, pero no si su apariencia no es del agrado del oficial de policía.

Sobre la respuesta a la autoridad, es importante saber que si el ciudadano no quiere responder a las preguntas de los oficiales, puede perfectamente decir: “No deseo hablar con usted” o “No deseo responder esa pregunta”.

Al momento de solicitar la identificación, los oficiales del Departamento de Policía Metropolitana no tienen permitido forzar a los ciudadanos a presentarla, al menos que le hayan detenido mientras conducía.

Otra de las prácticas a considerar es el cacheo, que es una revisión externa de la ropa para buscar armas. Puede ocurrir con su consentimiento o si hay una “sospecha razonable” de que lleva un arma.

Sin embargo, y para completar las cosas que no puede hacer un policía, es importante saber que el oficial no puede meter las manos en sus bolsillos ni manosear o apretar el cuerpo de ningún ciudadano durante el cacheo, a menos que los oficiales detecten algo similar a un arma. En caso de resultar el cacheo en arresto, el ciudadano tiene derecho a hablar con un abogado.