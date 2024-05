Experto reveló por qué la influencer JouFit tuvo que ir a emergencias luego de aplicarse bótox

Recientemente, la influencer mexicana JousFit alarmó a sus seguidores tras sufrir una descompensación severa durante un tratamiento estético en Dubái. La situación fue tan crítica que incluso circuló la noticia de su posible fallecimiento.

Sin embargo, JousFit aclaró en sus redes sociales que, aunque la experiencia fue aterradora, no sufrió un derrame cerebral y se encuentra en proceso de recuperación.

¿Qué le ocurrió realmente a JousFit?

El Dr. Daniel Campos, especialista en estética médica y antiedad, ofreció su perspectiva profesional sobre el incidente, aportando claridad sobre lo ocurrido. Según el Dr. Campos, es común que los pacientes se desmayen durante la aplicación de bótox, un fenómeno que ha observado en numerosas ocasiones en su práctica.

“Ella (JousFit) dijo que había tenido un infarto cerebral, esto no fue así. Es común que los pacientes se desmayen cuando se les aplica el bótox. A mí me ha pasado muchísimas veces y la mayoría de las ocasiones es algo que ocurre muy rápido y ocurre cuando la persona tiene miedo a las agujas y deja de respirar por ese mismo miedo. Obviamente el cerebro, al no tener oxígeno, hace que la persona pierda el conocimiento, pero esto es transitorio y no tiene nada que ver con un derrame cerebral”, explicó el especialista.

La situación de JousFit, según el Dr. Campos, probablemente se debió a una reacción de miedo extremo frente a las agujas, lo que llevó a una breve interrupción en la respiración y, consecuentemente, a una pérdida de conocimiento. Este tipo de respuesta, aunque alarmante, no es inusual y suele resolverse rápidamente sin mayores complicaciones.

Recomendaciones al aplicarse bótox

El Dr. Campos subrayó la importancia de realizar estos procedimientos en entornos médicos adecuados. “Es muy importante que el tratamiento sea realizado en una oficina médica ya que pueden ocurrir reacciones alérgicas. Todos podemos ser alérgicos a cualquier cosa, pero si esto pasa en una oficina médica vas a poder tener la atención médica necesaria. En segundo lugar, es necesario que se utilicen productos autorizados por la FDA para evitar que vengan contaminados”.

En el caso específico de JousFit, su tratamiento con bótox se realizó en una clínica de Dubái. A pesar de la gravedad de la reacción, el Dr. Campos expresó confianza en los estándares de las clínicas de esa región. “En el caso de ella fue una aplicación de bótox en Dubái así que no creo que haya ningún problema porque no es un lugar conocido por hacer procedimientos con sustancias ilegales”, concluyó.

La experiencia de JousFit pone de relieve la importancia de realizar procedimientos estéticos bajo la supervisión de profesionales calificados y en entornos controlados. Aunque el incidente fue descrito inicialmente como un derrame cerebral, los expertos como el Dr. Campos recalcan que las descompensaciones durante la aplicación de bótox, aunque dramáticas, son generalmente temporales y manejables cuando se toman las precauciones adecuadas.